Гузеева отсудила 2 млн рублей у дизайнеров своей квартиры

Останкинский суд удовлетворил иск телеведущей Ларисы Гузеевой к студии интерьеров и мебели Елены Лебедевой. Об этом сообщает StarHit.
Гузеева пыталась отсудить у дизайнеров своей квартиры на Садовнической набережной в Москве 8 млн руб. и утверждала, что работы были не доделаны. В свою очередь, компания Лебедевой отрицала обвинения.
"Да, у заказчиков, действительно, возникли претензии. Мы с ними абсолютно не согласны, а также считаем, что нам не заплатили часть суммы за проделанную работу", - прокомментировала ситуацию Лебедева.
Ранее телеведущая Екатерина Одинцова показала, как выглядит муж Ларисы Гузеевой.