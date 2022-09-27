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1 час назад

Лариса Гузеева отсудила 2 млн рублей у дизайнеров своей московской квартиры

Газета.Ru

Останкинский суд удовлетворил иск телеведущей Ларисы Гузеевой к студии интерьеров и мебели Елены Лебедевой. Об этом сообщает StarHit.

Гузеева отсудила 2 млн рублей у дизайнеров своей квартиры
Фото: Газета.руГазета.ру

Гузеева пыталась отсудить у дизайнеров своей квартиры на Садовнической набережной в Москве 8 млн руб. и утверждала, что работы были не доделаны. В свою очередь, компания Лебедевой отрицала обвинения.

"Да, у заказчиков, действительно, возникли претензии. Мы с ними абсолютно не согласны, а также считаем, что нам не заплатили часть суммы за проделанную работу", - прокомментировала ситуацию Лебедева.

Ранее телеведущая Екатерина Одинцова показала, как выглядит муж Ларисы Гузеевой.

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