Юрий Лоза ответил на критику о болезни сына

Певец Юрий Лоза в своем Телеграм-канале оправдался за свои слова о том, что его сын болен бронхиальной астмой, являясь при этом оперным баритоном. Артиста обвинили во лжи.

По словам Лозы, к болезни можно приспособиться и свести таким образом негативный эффект к минимуму.

«Когда я сказал, что мой сын болен астмой и является оперным баритоном, то многие обвинили меня во лжи. Лечить данное заболевание как не умели, так и не умеют. Но можно приспособиться и свести к минимуму негативный эффект, подобрав соответствующие препараты и разработав собственные упражнения, купирующие приступы», — написал артист.

Лоза даже процитировал медицинский журнал, где рассказано о методике лечения астмы с помощью пения. По его словам, при таком диагнозе врачи направляют ребенка петь в хоре.

«Пение не только снимает приступ бронхиальной астмы, но иногда излечивает этот недуг», — написал Лоза.

Он также напомнил, что советский эстрадный и оперный певец Юрий Гуляев тоже был астматиком, а также некоторые другие певцы.