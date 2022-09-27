Поргину выставили из зала суда во время слушания дела Захаровой

Актрису театра «Ленком» Людмилу Поргину попросили покинуть зал суда во время слушания дела Александры Захаровой. Об этом пишет kp.ru.

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Причиной оказался тот факт, что Поргина выступала как свидетельница в деле об авторских правах на спектакли покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова. Судья объяснил, что свидетель не может одновременно выступать как слушатель дела, после чего актрису попросили выйти из зала.

Также сообщается, что на прошедшем заседании Захарова так и не получила ответ по своему делу. Многие документы, связанные с деятельностью ее отца, были утрачены, что стало одной из причин затянувшегося процесса.