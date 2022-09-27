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32 минуты назад

Светлана Лобода не может рассчитывать на крупные гонорары вне России

Слово и Дело

Директор концертного агентства RocketBooking Антон Добрин оценил перспективы певицы Светланы Лободы после того, как российская сцена для нее закрылась. Об этом сообщает Woman.ru.Добрин полагает, что на Лободу и других сбежавших артистов нет спроса даже из-за границы. Несмотря на то, что она стала выступать в других странах, таких, как в России, гонораров она больше не получит.

Лободе предрекли крах карьеры за границей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Здесь она брала по 85 тыс. евро за корпоратив. Такие деньги ей платили только российские заказчики, она никому и близко не нужна за границей», — отметил он.

Добрин рассказал, что однажды Лобода запросила 250 тыс. евро за корпоратив на Мальдивах, плюс чартер для артистов из Киева. После этого заказчики отказались от ее услуг.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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