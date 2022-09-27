Лободе предрекли крах карьеры за границей

Директор концертного агентства RocketBooking Антон Добрин оценил перспективы певицы Светланы Лободы после того, как российская сцена для нее закрылась. Об этом сообщает Woman.ru.Добрин полагает, что на Лободу и других сбежавших артистов нет спроса даже из-за границы. Несмотря на то, что она стала выступать в других странах, таких, как в России, гонораров она больше не получит.
«Здесь она брала по 85 тыс. евро за корпоратив. Такие деньги ей платили только российские заказчики, она никому и близко не нужна за границей», — отметил он.
Добрин рассказал, что однажды Лобода запросила 250 тыс. евро за корпоратив на Мальдивах, плюс чартер для артистов из Киева. После этого заказчики отказались от ее услуг.