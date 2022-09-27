Лободе предрекли крах карьеры за границей

Директор концертного агентства RocketBooking Антон Добрин оценил перспективы певицы Светланы Лободы после того, как российская сцена для нее закрылась. Об этом сообщает Woman.ru.Добрин полагает, что на Лободу и других сбежавших артистов нет спроса даже из-за границы. Несмотря на то, что она стала выступать в других странах, таких, как в России, гонораров она больше не получит.