В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
2 часа назад

Мать Тимати с иронией ответила на вопрос о своем отъезде из России

Вечерняя Москва

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в минувший понедельник, 26 сентября, прокомментировала заявления о том, что она якобы владеет недвижимостью за рубежом.

Мать Тимати с иронией ответила на вопрос о своем отъезде из России
Фото: АГН МоскваАГН Москва

В рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в одной из социальных сетей мать знаменитости рассказывала об успехах внучки Алисы. Там же она отреагировала на различные домыслы подписчиков. Поклонники высказали предположение, что Симона Юнусова может уехать из России в любой момент, пишет ФАН.

— Вы не подскажите, какие у меня возможности и где дом за границей, а то я от старости, видимо, запамятовала, — поиронизировала она.

Накануне сам Тимати заявил, что не собирается переезжать в другую страну в ближайшее время и готов отправиться в военкомат, если ему придет повестка. По словам музыканта, пока он планирует развивать бизнес внутри страны, тем самым поднимая ее внутренний валовый продукт. Также он согласился с комментариями о том, что должен подтвердить свои слова о патриотизме, отправившись в зону специальной военной операции РФ на Украине.

Шоу-бизнес,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители