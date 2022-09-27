Андрей Малахов сменил прическу

Телеведущий Андрей Малахов вернулся на российское телевидение с новым шоу. Первый выпуск передачи уже вышел. На кадрах видно, что Малахов сменил стиль. Прежде всего зрители обратили внимание на новую прическу.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Новое шоу специализируется на различных общественных темах. В одном из выпусков Малахов расскажет про российских военных корреспондентов.

«Прямой эфир» с Андреем Малаховым перестал выходить в эфир еще в феврале.