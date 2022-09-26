Охлобыстин высказался о мобилизации

Актер Иван Охлобыстин у себя в социальных сетях высказался о частичной мобилизации. По его мнению, это «святой долг» всех мужчин России.

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«Все другие варианты означают бесчестие и позорный конец. Любые оговорки не имеют смысла — ни состояние здоровья, ни переизбыток образования, ни многодетное семейство, ни религиозные убеждения. Ничего! Вообще ничего!» — написал у себя на странице на платформе «Дзен» Охлобыстин.

В связи с этим он предложил «рассмотреть вопрос о лишении гражданства РФ всех сбежавших за границу россиян призывного возраста». Актер считает нечестным, что по завершении спецоперации «они вернутся на те же позиции» и станут конкурентами тем, кто «рисковал своими жизнями и не имел возможности профессионально совершенствоваться».

Также Охлобыстин рассказал о том, как проходит частичная мобилизация в актерской среде.