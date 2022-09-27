Экс-солистка «Миража» оправдалась за отказ петь в госпиталях Донбасса

«Меня уже не раз звали выступить в госпитале, но я не соглашаюсь. Я же не Зыкина, у которой есть патриотический репертуар, такие песни мобилизуют. У меня же все песни кокетливые, про поцелуйчики, так что если вдуматься в тексты этих песен, они не подходят для такого», — пояснила Разина.