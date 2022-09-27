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15 минут назад

Экс-солистка «Миража» Разина пояснила отказ петь перед раненными военными в госпитале

FBM.ruиещё 1

Российская исполнительница и экс-вокалистка музыкального коллектива «Мираж» Светлана Разина поделилась своим мнение по поводу политической ситуации в РФ и пояснила, почему она не принимает предложения организаторов выступить для бойцов ВС РФ на территории Украины, которые принимали участие в проведении специальной военной операции. Об этом проинформировал портал News.ru.

Экс-солистка «Миража» оправдалась за отказ петь в госпиталях Донбасса
Фото: FBM.ruFBM.ru

В свежем интервью певица Светлана Зыкина прокомментировала, что она не поедет выступать в госпиталях Донбасса. Разина подчеркнула, что на это у нее имеются веские причины. Одной из таковых является отсутствие подходящих композиций в её репертуаре.

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Артистка отметила, что она не Зыкина, у которой огромное количество патриотических песен, как раз подходящих для концертов перед раненными военными. Кроме того, экс-солистка группы «Мираж» не хочет выглядеть глупо и неуместно со своими «кокетливыми песнями про поцелуйчики».

«Меня уже не раз звали выступить в госпитале, но я не соглашаюсь. Я же не Зыкина, у которой есть патриотический репертуар, такие песни мобилизуют. У меня же все песни кокетливые, про поцелуйчики, так что если вдуматься в тексты этих песен, они не подходят для такого», — пояснила Разина.

Шоу-бизнес,Светлана Разина,Верховный суд,
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