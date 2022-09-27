Экс-солистка «Миража» оправдалась за отказ петь в госпиталях Донбасса

Российская исполнительница и экс-вокалистка музыкального коллектива «Мираж» Светлана Разина поделилась своим мнение по поводу политической ситуации в РФ и пояснила, почему она не принимает предложения организаторов выступить для бойцов ВС РФ на территории Украины, которые принимали участие в проведении специальной военной операции. Об этом проинформировал портал News.ru.
В свежем интервью певица Светлана Зыкина прокомментировала, что она не поедет выступать в госпиталях Донбасса. Разина подчеркнула, что на это у нее имеются веские причины. Одной из таковых является отсутствие подходящих композиций в её репертуаре.
Артистка отметила, что она не Зыкина, у которой огромное количество патриотических песен, как раз подходящих для концертов перед раненными военными. Кроме того, экс-солистка группы «Мираж» не хочет выглядеть глупо и неуместно со своими «кокетливыми песнями про поцелуйчики».
«Меня уже не раз звали выступить в госпитале, но я не соглашаюсь. Я же не Зыкина, у которой есть патриотический репертуар, такие песни мобилизуют. У меня же все песни кокетливые, про поцелуйчики, так что если вдуматься в тексты этих песен, они не подходят для такого», — пояснила Разина.