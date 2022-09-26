Экс-солистка "Миража" отказалась выступать перед ранеными в ДНР и ЛНР

Меня много раз звали выступать в госпитали. Я не иду. Была бы я Зыкиной — исполняла бы патриотический репертуар, который мобилизует. И совсем другое — песни кокетливые, про поцелуйчики... Даже «Мой новый герой» — песня, которую я исполняла многие годы — не про героя, который родину защищает, а песня профурсетки, мол, где мой новый мужик, кто ко мне подъедет. Если вдуматься в текст, — признается артистка.