Звезда "Универа" Арарат Кещян стал отцом в третий раз

Жена актера Арарата Кещяна Екатерина Шепета родила дочь. Об этом она сообщила в социальных сетях, опубликовав первый кадр с малышкой.

«Сутки в этом мире живет новый человек — Ани Араратовна. В имени ударение на «и». 25.09.2022 года наша девочка осчастливила многодетных родителей», — сообщила супруга артиста.

Новорожденная стала третьей дочерью актера и его жены. 3 сентября 2014 года у пары родился первенец. Девочку назвали Ева. 13 ноября у них появилась на свет дочь Диана.

Кещян и Шепета поженились в 2013 году. Молодожены отпраздновали свою свадьбу четыре раза — в Адлере, Москве, Таиланде и Костанае.