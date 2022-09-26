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1 час назад

Из-за чего публично поссорились Настя Ивлеева и Егор Крид

Super.ruиещё 2

В российском шоу-бизнесе новый скандал. На этот раз между Настей Ивлеевой и Егором Кридом, который сначала дал согласие принять участие в ее проекте, а потом отказался.

Стала известна причина ссоры Насти Ивлеевой и Егора Крида
Фото: Super.ruSuper.ru

В своем телеграм-канале Настя рассказала, что пригласила певца сняться в ее YouTube-шоу. Он сперва ответил да , но при одном условии: если команда Ивлеевой найдет его бывшую девушку Катю. Редакторы и продюсеры проекта потратили много времени и приложили немало усилий, но все-таки отыскали экс-возлюбленную Крида. А когда сообщили ему об этом, тот заявил: « Я в целом не хожу на шоу» .

« Ок, братик, ты еще маленький, видимо, чтоб за базар отвечать», — пишет Ивлеева в своем телеграм-канале. И добавляет: «К слову, найти «человечка из прошлого» — это не очередную локацию в мск для клипа забукировать, а реально откопать человека из пыльного небытия. Братва из «Жди меня» поймет. И когда после проделанной работы челик кидает тебя на игнор, потому как он не ходит на интервью... Ну ок, бро, мы все понимаем» .

Крид отмалчиваться не стал и ответил Насте той же публичной монетой, заявив, что всегда поддерживал ее творчество. В том числе в моменты, когда у блогера еще не было многомиллионной армии поклонников.

« Я тебя всю твою «творческую жизнь» знаю, с 15 тысяч подписчиков, и всегда тебя поддерживаю. Даже на «то шоу», которое вообще не заходило (речь о «Королевских кобрах». — Прим. ред.), я пришел чисто из-за уважения и поддержки. И сейчас ты такую… пишешь в своем тг про меня. Как же это мелко с твоей стороны. Жаль, что твоя реальная жизнь превратилась в шоу» .

А в конце поста и вовсе намекнул, что у Насти есть проблемы с алкоголем.

« И заканчивай с винишком, а то в последнее время ты ассоциируешься онли с конфликтами» .

Что теперь? Егор сказал, что больше не будет отвечать Насте, потому что в мире есть вещи « намного серьезнее» . А она поблагодарила его и подколола, что « не ныряет от тиктокеров к стримерам и обратно» . На том и разошлись.

Шоу-бизнес,Крид,
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