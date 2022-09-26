Число поддерживающих Аллу Пугачеву людей резко сократилось

Отношение россиян к Алле Пугачевой поменялось после ее скандального заявления в Минюст. «ФедералПресс» провел опрос среди читателей на тему поддержки Примадонны.

«Дорогие читатели, поддерживаете ли вы Пугачеву?» – спросили мы у россиян.

Результаты опроса показали, что количество поддерживающих Аллу Борисовну людей гораздо меньше, чем порицающих. Всего 21 % опрошенных заявили о хорошем отношении к Примадонне.

Лишь 5 % не определились с позицией, а 14 % ответили, что не следят за новостями о Пугачевой.