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1 час назад

Собчак высмеяла Тимати за отъезд из России

Никита Бородкин

Журналистка Ксения Собчак высмеяла рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) за то, что он покинул Россию и уехал в Узбекистан на фоне частичной мобилизации. Как сообщает «Газета.Ru», телеведущая напомнила о его недавней критике в сторону певицы Аллы Пугачевой.

«Герой только Пугачеву стебать», — прокомментировала Собчак поступок музыканта.

Напомним, что накануне Пугачева попросила включить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным — Минюст внес его в перечень 16 сентября. После этого Юнусов раскритиковал звездную семью в соцсетях.

Однако слова Тимати навлекли на него гнев других медийных личностей. В частности, журналист Отар Кушанашвили нецензурно выругался в его сторону и заявил, что Пугачева — «великая женщина», а экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев назвал рэпера «лакеем метрового роста».

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