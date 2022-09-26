Собчак высмеяла Тимати за отъезд из России

Журналистка Ксения Собчак высмеяла рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) за то, что он покинул Россию и уехал в Узбекистан на фоне частичной мобилизации. Как сообщает «Газета.Ru», телеведущая напомнила о его недавней критике в сторону певицы Аллы Пугачевой.

«Герой только Пугачеву стебать», — прокомментировала Собчак поступок музыканта.

Напомним, что накануне Пугачева попросила включить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным — Минюст внес его в перечень 16 сентября. После этого Юнусов раскритиковал звездную семью в соцсетях.