Экс-супруга Равшаны Курковой вызвали в военкомат

Актер Станислав Румянцев получил повестку в военкомат врамках частичной мобилизации. Теперь он ждет решения от медкомиссии. Бывший муж актрисы Равшаны Курковой сообщил поклонникам о завершении творческой карьеры ввиду отправки на службу. Он уже был в военкомате.
«Я — моряк и служил на корабле. Это тоже был мой выбор. Из Москвы призывают в пехоту. Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата, автомат. Со мной еще не все решено, жду 28 сентября, медкомиссия вынесет решение. А пока жду», — написал Румянцев в соцсетях.
О частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Она затронет около 300 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.