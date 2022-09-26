Экс-супруга Равшаны Курковой вызвали в военкомат

«Я — моряк и служил на корабле. Это тоже был мой выбор. Из Москвы призывают в пехоту. Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата, автомат. Со мной еще не все решено, жду 28 сентября, медкомиссия вынесет решение. А пока жду», — написал Румянцев в соцсетях.