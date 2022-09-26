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1 час назад

Экс-супруга Равшаны Курковой вызвали в военкомат

Слово и Дело

Актер Станислав Румянцев получил повестку в военкомат врамках частичной мобилизации. Теперь он ждет решения от медкомиссии. Бывший муж актрисы Равшаны Курковой сообщил поклонникам о завершении творческой карьеры ввиду отправки на службу. Он уже был в военкомате.

Экс-супруга Равшаны Курковой вызвали в военкомат
Фото: риа новостириа новости

«Я — моряк и служил на корабле. Это тоже был мой выбор. Из Москвы призывают в пехоту. Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата, автомат. Со мной еще не все решено, жду 28 сентября, медкомиссия вынесет решение. А пока жду», — написал Румянцев в соцсетях.

О частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Она затронет около 300 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шоу-бизнес,Станислав Румянцев,Сергей Шойгу,
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