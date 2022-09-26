Американский рэпер попросил похоронить его в России

Американский рэп-исполнитель Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом 6ix9ine, накануне выступил на одном из рэп-фестивалей в Москве. Со сцены артист признался в любви к России и ее гражданам.

Российскую Федерацию музыкант назвал своим вторым домом, а после этого обратился с неожиданной просьбой к слушателям. Так, Эрнандес выразил желание, чтобы в случае смерти его тело упокоили в России.

Рэпер назвал своих российских поклонников семьей, а РФ — вторым домом, пишет ФАН.

— Если я умру, то не отправляйте меня в Соединенные Штаты, похороните меня в России, — заявил 6ix9ine.

Накануне стало известно, что российский хип-хоп-исполнитель Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaon, несколько лет назад предпочитал съемные квартиры и наслаждался постоянными переездами. Однако с годами он решил прекратить вечные поиски жилья и приобрел квартиру за 120 миллионов рублей.