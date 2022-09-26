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31 минуту назад

Американский рэпер попросил похоронить его в России

Вечерняя Москваиещё 1

Американский рэп-исполнитель Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом 6ix9ine, накануне выступил на одном из рэп-фестивалей в Москве. Со сцены артист признался в любви к России и ее гражданам.

Американский рэпер попросил похоронить его в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российскую Федерацию музыкант назвал своим вторым домом, а после этого обратился с неожиданной просьбой к слушателям. Так, Эрнандес выразил желание, чтобы в случае смерти его тело упокоили в России.

Рэпер назвал своих российских поклонников семьей, а РФ — вторым домом, пишет ФАН.

— Если я умру, то не отправляйте меня в Соединенные Штаты, похороните меня в России, — заявил 6ix9ine.

Накануне стало известно, что российский хип-хоп-исполнитель Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaon, несколько лет назад предпочитал съемные квартиры и наслаждался постоянными переездами. Однако с годами он решил прекратить вечные поиски жилья и приобрел квартиру за 120 миллионов рублей.

Элитное жилье расположено в центре Москвы в Курсовом переулке. Недалеко от здания находится посольство Южной Осетии, а напротив — храм Христа Спасителя.

Шоу-бизнес,Глеб Голубин,Иисус Христос,
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