Охлобыстин рассказал, готовы ли артисты к мобилизации

Как пишет Федеральное агентство новостей , знаменитый артист сообщил, что общался по этому поводу со своими коллегами, среди которых Михаил Пореченков . По словам актера, звезда сериала «Агент национальной безопасности» не в курсе подобных новостей, однако при необходимости готов пойти на фронт одним из первых.

— Что же касаемо списка артистов, якобы мобилизованных на спецоперацию, то это кем-то разгоняемый фейк. Никто никуда пока не едет, — подчеркнул Иван Охлобыстин.

Накануне стало известно, что Охлобыстин в скором времени станет дедушкой. Сразу две его старшие дочери сообщили, что скоро станут мамами. В социальных сетях Анфисы и Евдокии появились снимки с округлившимися животами. Первая, судя по всему, уже совсем скоро родит, а вторая — через несколько месяцев. У самого артиста шестеро детей — четыре дочери и два сына.