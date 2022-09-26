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58 минут назад

Охлобыстин рассказал, кто из артистов готов к мобилизации

Вечерняя Москва

Слухи о мобилизации отечественных артистов могут быть «кем-то разгоняемым фейком». Об этом в воскресенье, 25 сентября, заявил журналистам именитый российский актер Иван Охлобыстин.

Охлобыстин рассказал, готовы ли артисты к мобилизации
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

Как пишет Федеральное агентство новостей, знаменитый артист сообщил, что общался по этому поводу со своими коллегами, среди которых Михаил Пореченков. По словам актера, звезда сериала «Агент национальной безопасности» не в курсе подобных новостей, однако при необходимости готов пойти на фронт одним из первых.

— Что же касаемо списка артистов, якобы мобилизованных на спецоперацию, то это кем-то разгоняемый фейк. Никто никуда пока не едет, — подчеркнул Иван Охлобыстин.

Накануне стало известно, что Охлобыстин в скором времени станет дедушкой. Сразу две его старшие дочери сообщили, что скоро станут мамами. В социальных сетях Анфисы и Евдокии появились снимки с округлившимися животами. Первая, судя по всему, уже совсем скоро родит, а вторая — через несколько месяцев. У самого артиста шестеро детей — четыре дочери и два сына.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,Михаил Пореченков,
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