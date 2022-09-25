У Заворотнюк появился шанс на выздоровление

Уже несколько лет за Анастасию Заворотнюк переживает вся страна. У актрисы обнаружили рак мозга четвёртой степени. Девушка ведёт затворнический образ жизни, она не даёт интервью и другие комментарии прессе. Не общаются и с журналистами семья Анастасии. Однако все верят в лучшее! Несмотря на то, что прогнозы неутешительные, семья и поклонники верят, что она сможет вернуться к прежней жизни. И вот появилась надежда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На днях стало известно об интересном открытии. Британские ученые сделали сенсационный прорыв. Они разработали средства борьбы с онкологией. Первые девять добровольцев согласились на эксперимент. Им ввели препарат, который содержит генно-модифицированный вирус герпеса RP2. И результат не заставил себя долго ждать. У троих из девяти опухоль значительно уменьшилась, а у одного добровольца она полностью рассосалась. Счастливчиком стал Кшистоф Войковский. Ранее врачи делали неутешительные прогнозы, но после введения препарата мужчина поборол недуг. Препарат уничтожил раковые клетки.

«Я уже два года как избавился от рака, это настоящее чудо, другого слова не подобрать. Я снова могу жить, проводить время с семьей и работать», — рассказывал он журналистам.