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25 минут назад

СМИ сообщили, как живут дети Малинина

Ирина Лебедева

Александр Малинин – многодетный отец. От нескольких браков у него четверо детей.

СМИ сообщили, как живут дети Малинина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Старший сын Никита —наследник Александра Николаевича от первого брака. Ему уже перевалило за 40 лет, он семейный человек, пишет клубную музыку и выступает, как с отцом, так и самостоятельно. Известность Никите принес проект «Фабрика звезд-3», - рассказывает ФАН.

Кира Евдокимова – дочь певца от второй жены, Ольги Зарубиной. Зарубина и Малинин развелись, когда Ольга была беременна. Она назвала отцом ребенка другого мужчину и уехала в Соединенные Штаты. Через 25 лет Кира приехала в Россию, однако Малинин не захотел признать дочь и с ней общаться, несмотря на положительный результат ДНК-теста. Кира вернулась в Америку, где и живет.

Третья супруга подарила Александру двойняшек Фрола и Устинью. Сейчас молодые люди уже вполне самостоятельны. Устинья - студентка консерватории Royal College of Music и живет в Великобритании. Как рассказывал Малинин, девушка учится бесплатно, получает стипендию, а в свободное время подрабатывает официанткой.

Фрол учится в университете кинематографии в Мюнхене. Он тоже подрабатывает в свободное от учебы время.

Устинья Малинина поступила в одну из лучших консерваторий мира. И сейчас она является студенткой Королевского музыкального колледжа в Лондоне. Девушка призналась, что сталкивается с хейтом и завистью. А началось это еще в детстве. Но дочь звездных родителей выработала для себя ряд правил, которые помогают ей бороться с негативом.

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