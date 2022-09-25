Морозов пожалел о своих словах по поводу развода Петросяна и Степаненко

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко разделил на два лагеря и их коллег, друзей и знакомых. Комик Александр Морозов много лет работал с Петросяном и Степаненко на одной сцене. Когда-то именно Евгений Ваганович пригласил Александра в свой проект, после чего карьера Морозова резко пошла в гору. Морозов называет Петросяна шефом и выступает на его стороне в любой ситуации.
Но и с Еленой Степаненко Александр ранее поддерживал дружеские отношения. До тех пор, как однажды не побывал на одном из ток-шоу и не высказал своих мыслей по поводу расставания друзей. Об этом информирует СтарХит.
«Однажды я в замес попал. Была какая-то передача на тему развода, меня позвали. Причем я ничего такого не говорил. Сказал, что все взрослые люди, должны делать свой выбор. Понятно, что я буду за решение шефа. Потом мне передали, якобы от Степаненко, что я не очень хорошо поступил, решив участвовать в ток-шоу. Не знаю, насколько это правда. Я с Еленой Григорьевной не виделся. Грустно, что мне досталось», — вспоминал артист.
Шоумен «Кривого зеркала» Александр Морозов недавно поразил своих поклонников, похудев больше чем на 50 килограмм. Артист был доволен своими изменениями, однако на смену лишнему весу пришла новая проблема. После сброса большого количества веса у артиста осталась обвисшая кожа, которая стала сильно смущать Александра, поэтому артист решился на пластическую операцию.