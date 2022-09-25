Морозов пожалел о своих словах по поводу развода Петросяна и Степаненко

«Однажды я в замес попал. Была какая-то передача на тему развода, меня позвали. Причем я ничего такого не говорил. Сказал, что все взрослые люди, должны делать свой выбор. Понятно, что я буду за решение шефа. Потом мне передали, якобы от Степаненко, что я не очень хорошо поступил, решив участвовать в ток-шоу. Не знаю, насколько это правда. Я с Еленой Григорьевной не виделся. Грустно, что мне досталось», — вспоминал артист.