Юрий Лоза заявил, что не пойдет на фронт и сына туда тоже не отдаст

«Во-первых, у него с раннего детства астма. Во-вторых, так как он не служил, у него нет никакой военной специальности, он закончил Московскую консерваторию и получил профессию – оперный баритон. В-третьих, у него давно своя семья, и он сам принимает решения. В-четвертых, прежде чем указывать мне – как руководить действиями сына, вспомните – куда послали вас ваши взрослые женатые дети, когда вы пришли к ним давать советы», – написал артист подписчикам.