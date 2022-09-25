Юрий Лоза заявил, что не пойдет на фронт и сына туда тоже не отдаст

Певец Юрий Лоза последние полгода высказывается о себе, как о патриоте родной страны. Однако с началом частичной мобилизации поклонники решили узнать, все ли еще Лоза поддерживает спецоперацию и готов ли отдать долг родине. Ответ певца был просто – сам не пойдет и сына не отдаст.
Певец Юрий Лоза, который активно поддерживает спецоперацию, пока что не рвется на передовую. Фанаты артиста решили спросить его, почему он, патриот, не идет помогать России на Украине. Лоза заявил, что он уже слишком стар – 68 лет, а вся военная техника теперь гораздо современнее и ему не поддастся.
Но такой ответ не устроил фанатов Лозы. Поклонники предложили певцу отправить на фронт своего сына, но артист снова отговорился, пишет Teleprogramma.pro.
«Во-первых, у него с раннего детства астма. Во-вторых, так как он не служил, у него нет никакой военной специальности, он закончил Московскую консерваторию и получил профессию – оперный баритон. В-третьих, у него давно своя семья, и он сам принимает решения. В-четвертых, прежде чем указывать мне – как руководить действиями сына, вспомните – куда послали вас ваши взрослые женатые дети, когда вы пришли к ним давать советы», – написал артист подписчикам.