Боня узнала о смерти отца только через четыре месяца

Виктория Боня рассказала о том, что узнала о смерти собственного отца только через четыре месяца после его кончины. У мужчины была другая семья, и его супруга не приветствовала общение с родственниками.
Боня рассказала журналистам СтарХита, что звонила отцу, но мачеха далеко не всегда давала тому трубку, ссылаясь на то, что муж болен и никого не узнает. Телеведущая подтвердила, что отец был тяжело болен, и не всегда даже е узнавал по телефону. Но, там не менее, иногда ему было получше, и они могли общаться.
А в последние месяцы мачеха вообще перестала выходить на связь. Тогда Виктория попросила знакомый узнать, как обстоят дела. И ей прислали фотографию могилы папы.
«Эта женщина, с которой он прожил много лет, к которой ушел от моей мамы, не сообщила нам о его смерти. У меня разрывалось сердце, я попросила друга-журналиста выяснить, в чем дело. Благодаря ему мы все узнали. Это было очень тяжело... До сих пор тяжело. Никто не имеет права не дать тебе попрощаться с твоими родителями. Это очень подло», - заявила Боня.
Виктория Боня недавно удивила своих поклонников признанием. Она заявила, что среди ее близкого окружения обнаружились люди, которые желали ей зла. Так, по ее мнению, женщины, которых она раньше считала подругами, пытались навести на нее порчу.