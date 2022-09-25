Боня узнала о смерти отца только через четыре месяца

Виктория Боня рассказала о том, что узнала о смерти собственного отца только через четыре месяца после его кончины. У мужчины была другая семья, и его супруга не приветствовала общение с родственниками.

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Боня рассказала журналистам СтарХита, что звонила отцу, но мачеха далеко не всегда давала тому трубку, ссылаясь на то, что муж болен и никого не узнает. Телеведущая подтвердила, что отец был тяжело болен, и не всегда даже е узнавал по телефону. Но, там не менее, иногда ему было получше, и они могли общаться.

А в последние месяцы мачеха вообще перестала выходить на связь. Тогда Виктория попросила знакомый узнать, как обстоят дела. И ей прислали фотографию могилы папы.

«Эта женщина, с которой он прожил много лет, к которой ушел от моей мамы, не сообщила нам о его смерти. У меня разрывалось сердце, я попросила друга-журналиста выяснить, в чем дело. Благодаря ему мы все узнали. Это было очень тяжело... До сих пор тяжело. Никто не имеет права не дать тебе попрощаться с твоими родителями. Это очень подло», - заявила Боня.