Тимати продал свою долю в Black Star Burger за 70 млн рублей

Рэпер Тимати продал свою часть бизнеса Black Star Burger. Об этом сообщает kp.ru.

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Согласно информации издания, доля исполнителя в компании составляла около 17%. Покупателем стал Йоханн Рафаэль Совада — иностранный бизнесмен, который ведет дела в России. Он заплатил Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) 70 млн руб. за долю в бизнесе.

Совада поставил рэперу условие, согласно которому Тимати не станет публично разглашать свой уход из бизнеса. В ответ на это исполнитель попросил предпринимателя сразу выплатить часть суммы — 63 млн руб.