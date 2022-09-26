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1 час назад

Тимати продал свою долю в Black Star Burger за 70 млн рублей

Газета.Ruиещё 2

Рэпер Тимати продал свою часть бизнеса Black Star Burger. Об этом сообщает kp.ru.

Тимати продал свою долю в Black Star Burger за 70 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно информации издания, доля исполнителя в компании составляла около 17%. Покупателем стал Йоханн Рафаэль Совада — иностранный бизнесмен, который ведет дела в России. Он заплатил Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) 70 млн руб. за долю в бизнесе.

Совада поставил рэперу условие, согласно которому Тимати не станет публично разглашать свой уход из бизнеса. В ответ на это исполнитель попросил предпринимателя сразу выплатить часть суммы — 63 млн руб.

Совада не спешил выплачивать оставшуюся часть суммы за бизнес, после чего Тимати был вынужден обратиться в суд. По решению суда бизнесмен обязан выплатить рэперу оставшиеся 7 млн руб., а также его ждет оплата неустойки в размере 0,01% за каждый день просрочки в случае промедления.

Шоу-бизнес,Тимати,
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