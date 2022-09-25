Климова подала в суд на бывшего мужа

Екатерина Климова – многодетная мама. У нее четверо детей от разных мужей. В том числе, двое детей от Игоря Петренко. И вот стало известно, что актриса подала в суд на бывшего супруга, поскольку он перестал выплачивать алименты на сыновей. Об этом шла речь в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Актер задолжал детям 361 тысячу рублей и его уже разыскивают судебные приставы, пишет «Комсомольская Правда». Как отмечают журналисты, возможно, у Петренко серьезные финансовые затруднения.
У него помимо сыновей от Екатерины есть три дочери от актрисы Кристины Бродской. Кристина недавно жаловалась, что из-за нехватки средств ее дочь не может заниматься фигурным катанием.
Начался учебный год, и знаменитости повели своих наследников в школы. В частности, у столичного бомонда пользуется популярностью знаменитая Ломоносовская школа. В этом учебном заведении грызут гранит науки потомки певиц Ирины Дубцовой и Жасмин, актера Михаила Пореченкова, актрисы Екатерины Климовой. Годовая стоимость посещения Ломоносовской школы — 1 миллион 620 тысяч рублей.