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49 минут назад

Климова подала в суд на бывшего мужа

Ирина Лебедева

Екатерина Климова – многодетная мама. У нее четверо детей от разных мужей. В том числе, двое детей от Игоря Петренко. И вот стало известно, что актриса подала в суд на бывшего супруга, поскольку он перестал выплачивать алименты на сыновей. Об этом шла речь в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Климова подала в суд на бывшего мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер задолжал детям 361 тысячу рублей и его уже разыскивают судебные приставы, пишет «Комсомольская Правда». Как отмечают журналисты, возможно, у Петренко серьезные финансовые затруднения.

У него помимо сыновей от Екатерины есть три дочери от актрисы Кристины Бродской. Кристина недавно жаловалась, что из-за нехватки средств ее дочь не может заниматься фигурным катанием.

Начался учебный год, и знаменитости повели своих наследников в школы. В частности, у столичного бомонда пользуется популярностью знаменитая Ломоносовская школа. В этом учебном заведении грызут гранит науки потомки певиц Ирины Дубцовой и Жасмин, актера Михаила Пореченкова, актрисы Екатерины Климовой. Годовая стоимость посещения Ломоносовской школы — 1 миллион 620 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Кристина Бродская,Михаил Пореченков,Игорь Петренко,Екатерина Климова,
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