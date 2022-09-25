Обнародован гонорар Гагариной за выступление в Новосибирске

Полина Гагарина выступила на юбилее Новосибирской области. На Михайловской набережной города звучали хиты «Кукушка» и «Колыбельная, «Спектакль окончен и другие. Сибиряки тепло встретили исполнительницу, активно ей хлопали и пели вместе с ней.

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Несколько песен, исполненных звездой, обошлись местному бюджету недешево. Как пишет ФАН, исходя из тендера на госзакупках, гонорар Гагариной составил 7 миллионов рублей. Кроме того, райдер певицы оценен в 1, 9 миллиона.