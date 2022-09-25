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35 минут назад

Обнародован гонорар Гагариной за выступление в Новосибирске

Ирина Лебедева

Полина Гагарина выступила на юбилее Новосибирской области. На Михайловской набережной города звучали хиты «Кукушка» и «Колыбельная, «Спектакль окончен и другие. Сибиряки тепло встретили исполнительницу, активно ей хлопали и пели вместе с ней.

Обнародован гонорар Гагариной за выступление в Новосибирске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько песен, исполненных звездой, обошлись местному бюджету недешево. Как пишет ФАН, исходя из тендера на госзакупках, гонорар Гагариной составил 7 миллионов рублей. Кроме того, райдер певицы оценен в 1, 9 миллиона.

Ранее жительница Новосибирска Алена Быструшкина призвала губернатора Андрея Травникова отказаться от масштабного празднования 85-летия Новосибирской области. В частности, женщина предлагала отказаться от приглашенных звезд и салюта. Обращение к главе региона сибирячка опубликовала в соцсетях.

Шоу-бизнес,Андрей Травников,Полина Гагарина,
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