Обнародован гонорар Гагариной за выступление в Новосибирске

Полина Гагарина выступила на юбилее Новосибирской области. На Михайловской набережной города звучали хиты «Кукушка» и «Колыбельная, «Спектакль окончен и другие. Сибиряки тепло встретили исполнительницу, активно ей хлопали и пели вместе с ней.
Несколько песен, исполненных звездой, обошлись местному бюджету недешево. Как пишет ФАН, исходя из тендера на госзакупках, гонорар Гагариной составил 7 миллионов рублей. Кроме того, райдер певицы оценен в 1, 9 миллиона.
Ранее жительница Новосибирска Алена Быструшкина призвала губернатора Андрея Травникова отказаться от масштабного празднования 85-летия Новосибирской области. В частности, женщина предлагала отказаться от приглашенных звезд и салюта. Обращение к главе региона сибирячка опубликовала в соцсетях.