Боня показала полураздетую себя на фоне Гималаев

Виктория Боня продолжает свое путешествие на гору Манаслу в Гималаях. Сейчас теледива находится уже в третьем альпинистском лагере на высоте 6800 метров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

И, если совсем недавно Виктория жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем – по ее словам, у нее начался отек мозга, стали плохо слушаться ноги и появился очень сильный кашель, вследствие чего ее отправили в больницу на обследование, то теперь, судя по фотографии, путешественница чувствует себя хорошо.

Телеведущая разделась до белья и запечатлела себя на фоне гор, снимок выложен в Телеграм-канале.

«Поставила мой первый рекорд, я дошла до третьего лагеря — высота 6800 метров! Все, теперь осталось самое сложное, завтра идем на штурм. Хотя само восхождение будет через два дня, но уже на самую вершину», — сообщила Боня.

Телеграм