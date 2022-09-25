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11 минут назад

Боня показала полураздетую себя на фоне Гималаев

Ирина Лебедева

Виктория Боня продолжает свое путешествие на гору Манаслу в Гималаях. Сейчас теледива находится уже в третьем альпинистском лагере на высоте 6800 метров.

Боня показала полураздетую себя на фоне Гималаев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И, если совсем недавно Виктория жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем – по ее словам, у нее начался отек мозга, стали плохо слушаться ноги и появился очень сильный кашель, вследствие чего ее отправили в больницу на обследование, то теперь, судя по фотографии, путешественница чувствует себя хорошо.

Телеведущая разделась до белья и запечатлела себя на фоне гор, снимок выложен в Телеграм-канале.

«Поставила мой первый рекорд, я дошла до третьего лагеря — высота 6800 метров! Все, теперь осталось самое сложное, завтра идем на штурм. Хотя само восхождение будет через два дня, но уже на самую вершину», — сообщила Боня.

Телеграм

Ранее Виктория рассказала, что все траты по путешествию в Гималаи взял на себя ее друг – весьма состоятельный мужчина. Она поблагодарила его в микроблоге за осуществление мечты и подчеркнула, что ее любимый человек сам предложил оплатить все расходы.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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