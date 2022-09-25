Жена Алека Болдуина объявила о рождении седьмого ребенка

Актер Алек Болдуин и его супруга, 38-летняя Хилария Болдуин, снова стали родителями — у них родился седьмой ребенок. О том, что у пары появилась на свет дочь, сообщило издание Page Six.

Фото: соцсети соцсети

Девочка, родившаяся 22 сентября, получила имя Илария Каталина Ирэна Болдуин.

О рождении седьмого ребенка сообщила Хилария Болдуин в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Она опубликовала ролик в Reels, который подписала:

«Она теперь с нами! Мы с восторгом представляем вас нашей крошечной мечте, воплотившейся в реальность, Иларии Каталине Ирэне».

Она добавила, что девочка родилась 22 сентября 2022 года, а вес новорожденной составил чуть более 3 кг.

«Всем посылаю свою огромную любовь. Мы счастливы отпраздновать это потрясающее событие вместе с вами», — заключила Хилария Болдуин.