Жена Алека Болдуина объявила о рождении седьмого ребенка

Актер Алек Болдуин и его супруга, 38-летняя Хилария Болдуин, снова стали родителями — у них родился седьмой ребенок. О том, что у пары появилась на свет дочь, сообщило издание Page Six.
Девочка, родившаяся 22 сентября, получила имя Илария Каталина Ирэна Болдуин.
О рождении седьмого ребенка сообщила Хилария Болдуин в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Она опубликовала ролик в Reels, который подписала:
«Она теперь с нами! Мы с восторгом представляем вас нашей крошечной мечте, воплотившейся в реальность, Иларии Каталине Ирэне».
Она добавила, что девочка родилась 22 сентября 2022 года, а вес новорожденной составил чуть более 3 кг.
«Всем посылаю свою огромную любовь. Мы счастливы отпраздновать это потрясающее событие вместе с вами», — заключила Хилария Болдуин.
Алек Болдуин с супругой уже воспитывают шестерых детей — Кармен (9 лет), Рафаэля (7 лет), Леонардо (5 лет), Ромео (4 года), Эдуардо, которому почти два года и полуторагодовалую Люсию, появившуюся на свет благодаря суррогатной матери. У актера также есть 26-летняя дочь от первой жены, Ким Бейсингер, — модель Айрлэнд Болдуин.