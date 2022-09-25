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56 минут назад

Жена Алека Болдуина объявила о рождении седьмого ребенка

Газета.Ruиещё 1

Актер Алек Болдуин и его супруга, 38-летняя Хилария Болдуин, снова стали родителями — у них родился седьмой ребенок. О том, что у пары появилась на свет дочь, сообщило издание Page Six.

Жена Алека Болдуина объявила о рождении седьмого ребенка
Фото: соцсетисоцсети

Девочка, родившаяся 22 сентября, получила имя Илария Каталина Ирэна Болдуин.

О рождении седьмого ребенка сообщила Хилария Болдуин в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Она опубликовала ролик в Reels, который подписала:

«Она теперь с нами! Мы с восторгом представляем вас нашей крошечной мечте, воплотившейся в реальность, Иларии Каталине Ирэне».

Она добавила, что девочка родилась 22 сентября 2022 года, а вес новорожденной составил чуть более 3 кг.

«Всем посылаю свою огромную любовь. Мы счастливы отпраздновать это потрясающее событие вместе с вами», — заключила Хилария Болдуин.

Алек Болдуин с супругой уже воспитывают шестерых детей — Кармен (9 лет), Рафаэля (7 лет), Леонардо (5 лет), Ромео (4 года), Эдуардо, которому почти два года и полуторагодовалую Люсию, появившуюся на свет благодаря суррогатной матери. У актера также есть 26-летняя дочь от первой жены, Ким Бейсингер, — модель Айрлэнд Болдуин.

Шоу-бизнес,Хилария Болдуин,Ким Бейсингер,
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