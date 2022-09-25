Барановская оценила идею о смене пола у детей в России

— Мы все прекрасно знаем, что Запад очень толерантен. И небинарность — это их проблемы. У нас и своих хватает: все не без греха. Но пусть наши проблемы будут равны нашему менталитету. Мы и наши дети читаем другие книжки, смотрим другие мультики, растем в другой культуре, — сказала телеведущая в беседе с «КП».