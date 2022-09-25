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1 час назад

Егор Крид признался, почему больше не дает интервью

РИА "ФедералПресс"

Последние три года Егор Крид не появлялся у звездных интервьюеров. Певец рассказал, что к выбору собеседника, после разговора с журналистом Юрием Дудем*, подходит очень внимательно, в основном, отказываясь от предложений.

Егор Крид признался, почему больше не дает интервью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Звездный певец Егор Крид уже долгое время не появляется на интервью. Раньше артист обосновывал свои отказы тем, что его слова могут донести неправильно и дезинформировать публику.

Однако в 2019 году Крид все же сходил на программу к популярному интервьюеру Юрию Дудю*. Там певец рассказал о своих отношениях с Нюшей, об уходе из Black Star и начале сольного пути. Но после такого откровенного разговора Егор Крид заявил, что больше на интервью ходить не хочет.

«Я не даю интервью, и к Насте Ивлеевой не поехал. После Дудя* говорю: «Где же у нас интервьюер такой же, как Юра? Я не люблю красные дорожки, не появляюсь на них. Не хожу на мероприятия, на дни рождения блогеров, артистов, за исключением самых близких. Поэтому не устал от светской жизни — ее у меня нет», – говорит Крид.

Сейчас артист говорит, что любит общаться с фантами напрямую, например, с помощью прямых эфиров в социальных сетях. Такой контакт, по словам артиста, позволяет ему тут же получать обратную связь, пишет Starhit.

Шоу-бизнес,Крид,
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