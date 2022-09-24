Раскрыто местонахождение уехавшего из России Тимати

Тимур Юнусов, известный публике как Тимати, уехал из страны. Сегодня стало известно, куда именно – на своей страничке ВКонтакте он выложил фотографию, где позирует возле одной из известнейших достопримечательностей Ташкента.
В Узбекистан можно отправиться, как пишет портал slovodel, просто с российским паспортом, даже без визы. Правда, сейчас цены на авиаперелет резко выросли.
Подписчики не преминули отметить, что путешествие рэпера в гостеприимный Узбекистан почему-то совпало с началом частичной мобилизации. Сам же музыкант свой отъезд пока никак не комментировал.
Ранее рэпер Тимати раскритиковал заявление певицы Аллы Пугачевой, которая призвала включить ее в список иноагентов. Как сообщает NEWS.ru, под постом артистки он напомнил, что Примадонна вместе с другими артистами покинула Россию после начала спецоперации.