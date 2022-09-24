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39 минут назад

Найдена замена Нагиеву в проекте «Голос. Дети»

Ирина Лебедева

Шоумена Дмитрия Нагиева в детском «Гoлосе» на Первом Канале может сменить телеведущая Яна Чурикова. Об этом рассказывает ФАН со ссылкой на Телеграм-канал журналистки Алены Жигаловой.

Найдена замена Нагиеву в проекте «Голос. Дети»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В социальных сетях уже появились фотографии со съемок десятой серии проекта, где запечатлена новая ведущая. Второй ведущей юбилейного сезона останется актриса Агата Муцениеце, а членами жюри будут МакSим, Егор Крид и Баста.

Сама Яна пока не дает никаких комментариев по поводу своего нового назначения.

Чурикова вела программу «Фабрика звезд» на Первом канале в 2002-2012 годах. Перезапуск шоу состоялся в 2017 году на телеканале Муз-ТВ. Шоу не завоевало симпатии зрителей и закрылось после первого сезона.

Шоу-бизнес,Крид,Агата Муцениеце,Яна Чурикова,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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