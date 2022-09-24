Найдена замена Нагиеву в проекте «Голос. Дети»

Шоумена Дмитрия Нагиева в детском «Гoлосе» на Первом Канале может сменить телеведущая Яна Чурикова. Об этом рассказывает ФАН со ссылкой на Телеграм-канал журналистки Алены Жигаловой.

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В социальных сетях уже появились фотографии со съемок десятой серии проекта, где запечатлена новая ведущая. Второй ведущей юбилейного сезона останется актриса Агата Муцениеце, а членами жюри будут МакSим, Егор Крид и Баста.

Сама Яна пока не дает никаких комментариев по поводу своего нового назначения.