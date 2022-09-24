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1 час назад

«Кто ж меня возьмет?» Лоза объяснил, почему не идет добровольцем

Ирина Лебедева

Юрий Лоза сообщил своим подписчикам, что ему вовсе не «слабо» пойти добровольцем на мобилизационный пункт. Тем не менее, он реально оценивает ситуацию. Музыкант немолод и нездоров, а также абсолютно далек он необходимых знаний по военно-учетной специальности. Об этом он написал на своей страничке ВКонтакте.

«Кто ж меня возьмет?» Лоза объяснил, почему не идет добровольцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несколько раз меня спросили в комментариях – а не слабó ли мне пойти в военкомат и записаться добровольцем? Отвечаю – не слабó, только кто ж меня возьмёт? Во-первых, я в два раза старше предельного возраста, объявленного в мобилизации. Во-вторых, я большой и медленный... В-третьих, когда 48 лет назад я пришел из армии, я ещё что-то понимал в заправке и электрооборудовании ракет стратегического назначения, а сейчас уже ничего не помню.

Так что даже если бы я и надумал, то был бы для нашей армии совершенно бесполезен. Скорее мешал бы».

Ранее певец Юрий Лоза пожаловался в своем Telegram-канале на безуспешные попытки похудеть. Артист поделился проблемой с подписчиками в международный День худеющих, 15 сентября.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,
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