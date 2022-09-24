«Кто ж меня возьмет?» Лоза объяснил, почему не идет добровольцем

«Несколько раз меня спросили в комментариях – а не слабó ли мне пойти в военкомат и записаться добровольцем? Отвечаю – не слабó, только кто ж меня возьмёт? Во-первых, я в два раза старше предельного возраста, объявленного в мобилизации. Во-вторых, я большой и медленный... В-третьих, когда 48 лет назад я пришел из армии, я ещё что-то понимал в заправке и электрооборудовании ракет стратегического назначения, а сейчас уже ничего не помню.