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1 час назад

Собчак и Богомолов с «бывшими» и детьми замечены в посольстве Израиля

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях обсуждают визит Ксении Собчак и Константина Богомолова с чадами и бывшими супругами в посольство Израиля. Посещение посольства запечатлено на видео и выложено в интернет. Публика пытается понять, для чего Собчак, Богомолов, Виторган и Мороз пришли с детьми в дипломатическое представительство.

Собчак и Богомолов с «бывшими» и детьми замечены в посольстве Израиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает ren.tv, вся команда из шести человек в общем провела в посольстве около двух часов, заходили туда поочередно. Журналисты предполагают, что речь может идти о программе воссоединения семьи, чтобы граждане Израиля могли перебраться в страну вместе с супругами-негражданами на ПМЖ.

Летом израильское издание Haaretz опубликовало материал, где говорится, что наличие у Собчак близкого родственника-еврея позволило получить гражданство ей и сыну. позволило ведущей получить гражданство Израиля.

Теоретически, Собчак и Богомолов могли бы забрать с собой на землю обетованную Платона и Анну, дочь Константина от первого брака, если бы отец мальчика Максим Виторган и мама девочки Дарья Мороз оформили в консульском департаменте посольства соответствующее согласие.

Ранее Собчак делала в своем Ютуб-канале заявление. Теледива сообщила, что она принадлежит к тем людям, у которых нет иного гражданства, кроме российского.

Шоу-бизнес,Дарья Мороз,Максим Виторган,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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