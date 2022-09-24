Галич объяснила, как приобретает недвижимость

Ида Галич сообщила, что взяла пятую ипотеку. Таким образом блогер обзаводится недвижимостью, причем все более престижной. Так, кредит за загородный дом телеведущая выплатила. И взяла следующий. Об этом пишет antenna.

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Как оказалось, эта ипотека у Иды – пятая. У нее выработан собственный алгоритм подхода к делу.

«Я за свою жизнь брала ипотеку 5 раз — так проще, чем сразу отдавать одну большую сумму. То есть я делаю первый взнос, а затем выплачиваю кредит за год или полтора», - призналась она журналистам.

На этот раз, судя по всему, так быстро погасить задолженность не удастся. Галич купила квартиру на Арбате.

Блогер Ида Галич заявила, что не намерена покидать страну. Звезда также отметила, что в России у нее семья и большой штат сотрудников. По словам Галич, она не может позволить себе «всех бросить и уехать жить в другую страну на заработанные деньги».