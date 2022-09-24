В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Галич объяснила, как приобретает недвижимость

Ирина Лебедева

Ида Галич сообщила, что взяла пятую ипотеку. Таким образом блогер обзаводится недвижимостью, причем все более престижной. Так, кредит за загородный дом телеведущая выплатила. И взяла следующий. Об этом пишет antenna.

Галич объяснила, как приобретает недвижимость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, эта ипотека у Иды – пятая. У нее выработан собственный алгоритм подхода к делу.

«Я за свою жизнь брала ипотеку 5 раз — так проще, чем сразу отдавать одну большую сумму. То есть я делаю первый взнос, а затем выплачиваю кредит за год или полтора», - призналась она журналистам.

На этот раз, судя по всему, так быстро погасить задолженность не удастся. Галич купила квартиру на Арбате.

Блогер Ида Галич заявила, что не намерена покидать страну. Звезда также отметила, что в России у нее семья и большой штат сотрудников. По словам Галич, она не может позволить себе «всех бросить и уехать жить в другую страну на заработанные деньги».

«Вся моя жизнь здесь. Я делаю то, что могу, и стараюсь делать это хорошо».

Шоу-бизнес,Ида Галич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители