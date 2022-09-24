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1 час назад

«Достойный»: Сафронов оценил памятник Шатунову

Ирина Лебедева

Семья Юрия Шатунова определилась, как будет выглядеть памятник, который установят певцу на Троекуровском кладбище. Композиция достаточно лаконичная: фигура музыканта с микрофоном в руках на постаменте. Фигура будет бронзовой, постамент – из черного камня. Высота памятника – три с лишним метра.

«Достойный»: Сафронов оценил памятник Шатунову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Никас Сафронов изучил эскиз памятника и полностью его одобрил. Как пишет портал prozvezd, художник считает, что над рисунком работал профессионал, и результат получился неплохой.

«Эскиз памятника достойный: мне нравится. Видно, что он выполнен профессионально. Приятная и понятная композиция: Юрий – молодой, держит в руках микрофон. Расцвет популярности «Ласкового мая» пришелся на время его юности. И именно таким - талантливым пареньком - он останется в памяти большинства людей», - сказал Никас.

Данные скульптора, работавшего над памятником, вдова Юрия Шатунова пока держит в секрете.

Как писал ранее портал 2х2.su, даже спустя месяцы после похорон могила артиста завалена цветами. Поклонники помнят талантливого музыканта и зачастую нарушают правила Троекуровского кладбища, распевая его песни. Поэтому там поставили дополнительную охрану.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Никас Сафронов,
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