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17 минут назад

Белый пожаловался на трудности жизни на чужбине

Ирина Лебедева

Анатолий Белый уехал из России еще весной, после начала спецоперации на Украине. Актер обосновался в Израиле, в Тель-Авиве. Выйдя на связь с поклонниками, Анатолий сообщил, что последние месяцы находится в состоянии депрессии, жить на чужбине достаточно тяжело.

Белый пожаловался на трудности жизни на чужбине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Белый надеется, что отвлечься от мрачных мыслей, а также и заработать поможет творчество. Анатолий объявил о премьере в Израиле – моноспектакле «Я здесь», который будет состоять из его монологов, - пишет 5 Канал.

Актер объяснил, что в монологи он вложил собственные эмоции.

«Держать все переживания в себе — можно сойти с ума», - написал Белый в микроблоге.

Блогер и ведущий собственного YouTube-шоу "Полный абзац" Михаил Шахназаров раскритиковал показ спектакля "Кабаре" Людмилы Петрушевской в столицах прибалтийских государств. В постановке заняты эмигрировавшие из России артисты Чулпан Хаматова и Анатолий Белый.

Шоу-бизнес,Людмила Петрушевская,Анатолий Белый,Чулпан Хаматова,
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