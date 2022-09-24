Лоза обвинил Арбенину в неадекватном поведении

Диана Арбенина была приглашена выступать на частной вечеринке. Однако появление лидера рок-группы «Ночные снайперы» перед гостями ознаменовалось скандалом.

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Диане не понравились требования организаторов (не курить, не сорить, пить за свой счет и не общаться с гостями), которые звезда зачитала прямо со сцены. Артистка в резких выражениях высказала, что думает по этому поводу, скомкала листок с предписаниями и выбросила вглубь сцены. Об этом пишет портал prozvezd.

Не все коллеги певицы по шоу-бизнесу сочли ее поступок адекватным. Так, певец Юрий Лоза ничего особенного в требованиях заказчика не увидел. Он считает, что они абсолютно нормальные, особенно, если артист получил столько, сколько было оговорено. А столь бурную реакцию певицы Лоза объяснил чрезмерным самомнением.

«Мания величия иногда принимает весьма причудливые формы», - саркастически заметил музыкант.