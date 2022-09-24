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1 час назад

Боня попала в больницу из-за осложнений горной болезни

Ирина Лебедева

Виктория Боня сообщила поклонникам, что вернулась в лагерь после того, как была госпитализирована в одну из клиник столицы Непала Катманду.

Боня попала в больницу из-за осложнений горной болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Светская львица решила покорить на гору Манаслу высотой 8163 метров. С самого начала оказалось, что Виктория тяжело переносит горную болезнь. Она жаловалась подписчикам, что страдает от дичайшей головной боли, толком не может спать и едва ходит.

Тем не менее, телеведущая решила продолжить восхождение. На высоте 5000 метров у нее отнялись ноги, начался сильный кашель, появились отеки. Пришлось путешественнице отправиться в больницу на рентген легких, - рассказывает «Комсомольская Правда».

В клинике Викторию привели в порядок, и она вернулась в лагерь. Позднее она написала в микроблоге о том, что продолжает восхождение на вершину. И попросила не судить ее строго, поскольку это первая в ее жизни альпинистская вылазка.

Ранее Виктория сообщила, что все траты по путешествию в Гималаи взял на себя ее друг – весьма состоятельный мужчина. Она поблагодарила его в микроблоге за осуществление мечты, и подчеркнула, что ее любимый человек сам предложил оплатить все расходы.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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