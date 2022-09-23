Семейное фото жены Юдашкина восхитило пользователей сети

Фотографию членов семьи опубликовала на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена российского модельера Валентина Юдашкина. Снимок восхитил пользователей сети.