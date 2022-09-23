Семейное фото жены Юдашкина восхитило пользователей сети

Фотографию членов семьи опубликовала на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена российского модельера Валентина Юдашкина. Снимок восхитил пользователей сети.
«Четыре поколения девчонок! Моя любимая семья! Мое счастье», — подписала публикацию Марина Юдашкина.
На снимке запечатлена сама супруга модельера, его мать, дочь и внучка возле своего дома в Подмосковье.
«Очень красивая семья!», «Какие роскошные и счастливые», «Побольше бы таких чудесных семей», «Искренность, простота и добро в ваших лица», — отреагировали на публикацию фолловеры.
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