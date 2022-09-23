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42 минуты назад

Звезда Comedy Club рассказал о предложении Эрнста

Lenta.ru

Бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин рассказал, как гендиректор Первого канала Константин Эрнст лично предложил ему вести шоу «Фантастика» с виртуальными аватарами. Его комментарий приводит издание News.ru.

Звезда Comedy Club рассказал о предложении Эрнста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У моего приглашения в проект есть предыстория. Когда были юбилейные игры КВН, Константин Львович во всеуслышание сказал: "Я предлагаю Вадику Галыгину шоу на Первом канале"», — рассказал комик.

По словам Галыгина, после публичного заявления Эрнста ему неоднократно поступали вопросы о том, о каком проекте идет речь.

«А я сам не знал и отвечал: "Константин Львович обещал, значит, выполнит"», — вспомнил он.

Галыгин отметил, что Эрнст хотел рассказать ему о проекте лично. Звезда Comedy Club добавил, что, приехав на совещание и узнав о том, что ему предлагают вести шоу на Первом канале, согласился. Ведущий подчеркнул, что его заинтересовало то, что новый проект предназначен для максимально широкой аудитории, в том числе для семейного просмотра.

О том, что Галыгин станет ведущим шоу на Первом канале, ранее сообщила «Экспресс-газета». Позже комик подтвердил, что его пригласили на роль ведущего, однако не раскрывал детали нового проекта.

«Фантастика» — шоу, в котором будут соревноваться 12 анимированных двойников реальных людей, половиной из них будут обычные люди, а другой половиной — знаменитости. Аватары будут повторять мимику, пластику и жесты участников. Новый проект Первого канала выйдет на экраны в сентябре.

Шоу-бизнес,Вадим Галыгин,Константин Эрнст,Первый канал,
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