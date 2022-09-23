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13 минут назад

Шоу "Голос" на Первом канале могут закрыть

Российская Газета

Место шоу "Голос" в сетке на Первом канале может занять новый проект "Фантастика" с Вадимом Галыгиным.

Шоу "Голос" на Первом канале оказался под угрозой закрытия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В жюри - Дмитрий Маликов, Дима Билан, Александра Ребенок и Дарья Мороз.

Как сообщает KP.RU, из вещания канала убирают некоторые развлекательные программы. На их место встанут информационные блоки и передача "Свои".

По данным издания, детского "Голоса" изменения не коснулись - съемки в "Мосфильме" уже идут, но состав наставников не разглашается. Сообщалось, что в состав жюри вошли МакSим, Баста и Егор Крид.

Шоу-бизнес,Крид,Вадим Галыгин,Александра Ребенок,Дмитрий Маликов,Дарья Мороз,Дима Билан,Первый канал,
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