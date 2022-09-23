Шоу "Голос" на Первом канале оказался под угрозой закрытия

Место шоу "Голос" в сетке на Первом канале может занять новый проект "Фантастика" с Вадимом Галыгиным.
В жюри - Дмитрий Маликов, Дима Билан, Александра Ребенок и Дарья Мороз.
Как сообщает KP.RU, из вещания канала убирают некоторые развлекательные программы. На их место встанут информационные блоки и передача "Свои".
По данным издания, детского "Голоса" изменения не коснулись - съемки в "Мосфильме" уже идут, но состав наставников не разглашается. Сообщалось, что в состав жюри вошли МакSим, Баста и Егор Крид.