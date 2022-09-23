Соседка Успенской согласилась примириться с певицей

Соседка Любови Успенской Анна Кауфман согласилась примириться с певицей после избиения собаки. Об этом сообщает Teleprogramma.

Фото: Агентство «Москва»/Любимов Андрей Агентство «Москва»/Любимов Андрей

Она рассказала, что устала от процесса и переживает за своих детей. Кауфман добавила, что хотела бы избавиться от воспоминаний.

"Нам итак пришлось посещать психолога, чтобы все это забыть. Я благодарна нашему адвокату Александру Андреевичу Добровинскому за все, что он сделал, и главное, за его поддержку, но я уже сообщила ему, что готова пойти на примирение, если та сторона выйдет с таким предложением", – рассказала соседка Успенской.