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1 час назад

Соседка Успенской согласилась помириться с ней после избиения соседкой

Москва24иещё 2

Соседка Любови Успенской Анна Кауфман согласилась примириться с певицей после избиения собаки. Об этом сообщает Teleprogramma.

Соседка Успенской согласилась примириться с певицей
Фото: Агентство «Москва»/Любимов Андрей Агентство «Москва»/Любимов Андрей

Она рассказала, что устала от процесса и переживает за своих детей. Кауфман добавила, что хотела бы избавиться от воспоминаний.

"Нам итак пришлось посещать психолога, чтобы все это забыть. Я благодарна нашему адвокату Александру Андреевичу Добровинскому за все, что он сделал, и главное, за его поддержку, но я уже сообщила ему, что готова пойти на примирение, если та сторона выйдет с таким предложением", – рассказала соседка Успенской.

Успенская напала на бульдога соседки Анны Кауфман в мае этого года. Все случилось, когда она прогуливалась с дочерью Татьяной и йоркширским терьером. По словам Кауфман, Успенская побежала за трехмесячным щенком французского бульдога, но, обнаружив там только старую собаку, начала ее бить рукояткой поводка. Затем она вступила в конфликт с Кауфман, заявив, что собака чуть не укусила ее за ногу и не загрызла терьера.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Александр Добровинский,
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