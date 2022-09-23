Стилист Сергей Зверев показал свой наряд для военкомата

Актер театра и кино Сергей Зверев выложил в соцсети видео, в котором поднимался по лестнице в королевской мантии.Артист оставил под публикацией довольно провокационный вопрос.

Фото: Агентство «Москва»/Денис Гришкин Агентство «Москва»/Денис Гришкин

«Как вы думаете, не сильно ли вызывающе я одет для военкомата?» — спросил Зверев у своих подписчиков.

На что многие пользователи Сети отвечали с юмором, а некоторые благодарили стилиста за то, что разрядил обстановку.

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