Стилист Сергей Зверев показал свой наряд для военкомата

Актер театра и кино Сергей Зверев выложил в соцсети видео, в котором поднимался по лестнице в королевской мантии.Артист оставил под публикацией довольно провокационный вопрос.
«Как вы думаете, не сильно ли вызывающе я одет для военкомата?» — спросил Зверев у своих подписчиков.
На что многие пользователи Сети отвечали с юмором, а некоторые благодарили стилиста за то, что разрядил обстановку.
Стоит отметить, что звездный парикмахер в действительности служил в ВС и дослужился до звания старшего сержанта. Ранее Аскольд Запашный заявил, что объявленная частичная мобилизация необходима России. Как утверждает актер цирка, если ему придет повестка, он обязательно пойдет служить родине.