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13 минут назад

Стилист Сергей Зверев показал свой наряд для военкомата

Слово и Дело

Актер театра и кино Сергей Зверев выложил в соцсети видео, в котором поднимался по лестнице в королевской мантии.Артист оставил под публикацией довольно провокационный вопрос.

Стилист Сергей Зверев показал свой наряд для военкомата
Фото: Агентство «Москва»/Денис ГришкинАгентство «Москва»/Денис Гришкин

«Как вы думаете, не сильно ли вызывающе я одет для военкомата?» — спросил Зверев у своих подписчиков.

На что многие пользователи Сети отвечали с юмором, а некоторые благодарили стилиста за то, что разрядил обстановку.

prt scr instagram .com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @zverevsuperstar

Стоит отметить, что звездный парикмахер в действительности служил в ВС и дослужился до звания старшего сержанта. Ранее Аскольд Запашный заявил, что объявленная частичная мобилизация необходима России. Как утверждает актер цирка, если ему придет повестка, он обязательно пойдет служить родине.

Шоу-бизнес,Аскольд Запашный,Сергей Зверев,
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