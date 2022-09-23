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1 час назад

Бабкина похвасталась особняком на Рублевке

Никита Бородкин

Певица Надежда Бабкина похвасталась особняком, который построил ее единственный сын Данила на Рублевке. Как сообщает Teleprogramma.pro, кадрами с убранством дома она поделилась в соцсетях.

Бабкина похвасталась особняком на Рублевке
Фото: ТАССТАСС

«Из кухни можно выйти прямо на большую веранду, где летом часто бывает много людей. Имеется детская — ребятишкам здесь комфортно, есть чем заняться. Лепят, рисуют, дурачатся. Игрушки, подушки…» — поделилась Бабкина.

По словам певицы, дом просто огромен, а вся мебель в нем делалась под заказ. Телеведущая отметила, что сама бывает там не часто, поскольку ей удобней жить в своей московской квартире.

Напомним, что ранее молодой возлюбленный певицы Евгений Гор раскрыл детали о своем бизнесе. Молодой человек занимается производством свечей из сои и кокоса. Сейчас он также готовится открыть новое дело по производству товаров, связанных с домом.

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