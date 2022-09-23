Бабкина похвасталась особняком на Рублевке

Певица Надежда Бабкина похвасталась особняком, который построил ее единственный сын Данила на Рублевке. Как сообщает Teleprogramma.pro, кадрами с убранством дома она поделилась в соцсетях.
«Из кухни можно выйти прямо на большую веранду, где летом часто бывает много людей. Имеется детская — ребятишкам здесь комфортно, есть чем заняться. Лепят, рисуют, дурачатся. Игрушки, подушки…» — поделилась Бабкина.
По словам певицы, дом просто огромен, а вся мебель в нем делалась под заказ. Телеведущая отметила, что сама бывает там не часто, поскольку ей удобней жить в своей московской квартире.
Напомним, что ранее молодой возлюбленный певицы Евгений Гор раскрыл детали о своем бизнесе. Молодой человек занимается производством свечей из сои и кокоса. Сейчас он также готовится открыть новое дело по производству товаров, связанных с домом.