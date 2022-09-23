Макеева рассказала об угрозах после поездок в Донбасс

«Скажу честно, мне хотелось своими глазами увидеть все, что там происходит. Я приехала. И увидела. Нас встречали с невероятной теплотой, люди подходили, обнимали, говорили: "Мы вас очень ждем, пожалуйста, защитите нас. Мы хотим, чтобы нас не лишали наших корней, нашей истории. Мы не хотим сносить памятники советским солдатам! Мы не хотим забывать русский язык"», - рассказала Макеева.