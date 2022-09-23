Макеева рассказала об угрозах после поездок в Донбасс

Актриса Анастасия Макеева в интервью «Аргументам и фактам» рассказала, как стала получать угрозы после выступлений в Донбассе. По словам актрисы, ей стали приходить оскорбления и угрозы расправы с ее семьей.
«Что мою семью вырежут, чтобы я горела в аду, что я тварь. Но вы поймите, я же не солдат, я артист. Мое дело — людям облегчить жизнь, вдохновить их, подарить надежду. Я всегда буду на стороне своей родины», - сказала звезда.
Макеева призналась, что она большой патриот своей страны. Ее дед воевал во Вторую мировую войну, поэтому, когда ей предложили поехать и поддержать жителей Донбасса, она, не думая, согласилась.
«Скажу честно, мне хотелось своими глазами увидеть все, что там происходит. Я приехала. И увидела. Нас встречали с невероятной теплотой, люди подходили, обнимали, говорили: "Мы вас очень ждем, пожалуйста, защитите нас. Мы хотим, чтобы нас не лишали наших корней, нашей истории. Мы не хотим сносить памятники советским солдатам! Мы не хотим забывать русский язык"», - рассказала Макеева.
Она призналась, что, приехав туда, увидела все ужасы своими глазами.
«Я все видела: и мосты взорванные, и обстрелянное здание администрации, и зоопарк с развороченными вольерами, и жилые дома сожженные. И людей видела, глаза их видела, рассказы их слышала», - поделилась Анастасия.
Актриса вспомнила историю, как приехала в Макеевку, чтобы выступить перед врачами и ранеными. Внезапно город начали обстреливать, но артисты не отменили выступление и ходили по отделениям.
«К нам выходили врачи, мы в коридорах, без микрофона и сценических костюмов пели, танцевали с врачами. Получился экспромт абсолютный», - вспоминает Макеева.