Дочь Александра Серова заметили в Турции

Наследница исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» Александра Серова Мишель улетела из России на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины и объявления в стране частичной мобилизации.
Стоит отметить, что девушку заметили в турецком аэропорту. Она была не одна, а с двухлетней дочкой Мией и 7-месячным сыном Макаром. По словам Серовой, это не эмиграция, а запланированный отпуск с семьей.
«Первый раз с детьми полетели в путешествие. Самое интересное, что дети у меня спокойно перенесли перелет. Но суть в том, что у нас — куча вещей», — рассказала дочь знаменитого певца во время общения с журналистами издания Prozvezd.
Ранее сообщалось, что признанный иностранным агентом в РФ шоумен Максим Галкин не собирается возвращаться в Россию из-за своих резких высказываний в адрес СВО на Украине.