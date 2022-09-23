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19 минут назад

Дочь Александра Серова была замечена в Турции

Слово и Дело

Наследница исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» Александра Серова Мишель улетела из России на фоне специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины и объявления в стране частичной мобилизации.

Дочь Александра Серова заметили в Турции
Фото: prt scr youtube.com | Инна Чашинаprt scr youtube.com | Инна Чашина

Стоит отметить, что девушку заметили в турецком аэропорту. Она была не одна, а с двухлетней дочкой Мией и 7-месячным сыном Макаром. По словам Серовой, это не эмиграция, а запланированный отпуск с семьей.

«Первый раз с детьми полетели в путешествие. Самое интересное, что дети у меня спокойно перенесли перелет. Но суть в том, что у нас — куча вещей», — рассказала дочь знаменитого певца во время общения с журналистами издания Prozvezd.

Ранее сообщалось, что признанный иностранным агентом в РФ шоумен Максим Галкин не собирается возвращаться в Россию из-за своих резких высказываний в адрес СВО на Украине.

Шоу-бизнес,Александр Серов,Максим Галкин,
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