Постаревшая Наташа Королева показала себя без макияжа

Певица Наташа Королева не побоялась предстать перед фанатами без макияжа. Как обычно, мнение аудитории о внешнемвиде звезды разделились, передает портал «7 дней».
На днях Королева выложила в соцсети фото в «натуральном виде»на фоне полуголого Тарзана, занятого живописью.
Некоторые подписчики заметили, что для своего возраста певица выглядит великолепно – на ее лице нет морщинок и очень гладкая кожа.
Но были и те, кто назвал звезду домохозяйкой.
Несмотря на критику и свой возраст, Королева ощущает себя на25-30 лет. Она не любит праздновать дни рождения и называет цифры в паспорте «делом относительным».