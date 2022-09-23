Постаревшая Наташа Королева показала себя без макияжа

Певица Наташа Королева не побоялась предстать перед фанатами без макияжа. Как обычно, мнение аудитории о внешнемвиде звезды разделились, передает портал «7 дней».

Фото: scr youtube.com/Осторожно: Собчак scr youtube.com/Осторожно: Собчак

На днях Королева выложила в соцсети фото в «натуральном виде»на фоне полуголого Тарзана, занятого живописью.

Некоторые подписчики заметили, что для своего возраста певица выглядит великолепно – на ее лице нет морщинок и очень гладкая кожа.

Но были и те, кто назвал звезду домохозяйкой.