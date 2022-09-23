СМИ: Первый канал может отказаться от основной версии шоу «Голос»

Первый канал может отказаться от основной версии шоу «Голос». Как сообщает «КП», в ближайшее время вместо него в сетке телеканала появится передача «Фантастика».

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Как отмечает издание, обычно первой на канале выходила обычная версия проекта — ее финал показывали перед Новым годом или сразу после него. После в эфир выходил «Голос. Дети», а потом — «Голос. 60+».

Пока про съемки 11 сезона основного «Голоса» ничего не слышно, однако, детскую версию программы уже снимают. Это может говорить о том, что от него пока решили отказаться. Доказывает версию и появление передачи «Фантастика», которой могут заменить проект — она тоже представляет собой вокальное шоу.

Отметим, что «Голос. 60+» вместо Дмитрия Нагиева ведет Лариса Гузеева. Проект сдвинулся в эфирной сетке — теперь вместо вечера пятницы его показывают днем воскресенья.