Меладзе обвинили в домогательствах к участницам «ВИА Гра»

Терлецкая заявила, что этот человек не достоин доверия, а матерям, которые отдают в его руки своих дочерей нужно прежде всего хорошо подумать.

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Столь нелестную рекомендацию Меладзе заслужил после того как Терлецкая внимательно изучила историю группы «ВИА Гра».

Впервые о женском музыкальном коллективе заговорили в начале 2000-х. С тех пор состав группы несколько раз менялся. Неизменным оставался только образ сексапильных соблазнительниц, который поддерживали участницы.