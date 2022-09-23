Меладзе обвинили в домогательствах к участницам «ВИА Гра»

Терлецкая заявила, что этот человек не достоин доверия, а матерям, которые отдают в его руки своих дочерей нужно прежде всего хорошо подумать.
Столь нелестную рекомендацию Меладзе заслужил после того как Терлецкая внимательно изучила историю группы «ВИА Гра».
Впервые о женском музыкальном коллективе заговорили в начале 2000-х. С тех пор состав группы несколько раз менялся. Неизменным оставался только образ сексапильных соблазнительниц, который поддерживали участницы.
По словам Терлецкой, это сказалось и на взаимоотношениях между продюсером и певицами. Выяснилось, что каждая вторая участница проекта заявляла о домогательствах со стороны продюсера. Но Меладзе, восемь крутивший роман с Верой Брежневой, продолжал поддерживать имидж примерного семьянина.