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12 минут назад

Блогер Терлецкая обвинила Константина Меладзе в домогательствах к участницам «ВИА Гра»

runews24.ruиещё 2

Терлецкая заявила, что этот человек не достоин доверия, а матерям, которые отдают в его руки своих дочерей нужно прежде всего хорошо подумать.

Меладзе обвинили в домогательствах к участницам «ВИА Гра»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столь нелестную рекомендацию Меладзе заслужил после того как Терлецкая внимательно изучила историю группы «ВИА Гра».

Впервые о женском музыкальном коллективе заговорили в начале 2000-х. С тех пор состав группы несколько раз менялся. Неизменным оставался только образ сексапильных соблазнительниц, который поддерживали участницы.

По словам Терлецкой, это сказалось и на взаимоотношениях между продюсером и певицами. Выяснилось, что каждая вторая участница проекта заявляла о домогательствах со стороны продюсера. Но Меладзе, восемь крутивший роман с Верой Брежневой, продолжал поддерживать имидж примерного семьянина.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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