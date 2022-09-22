Раскрыта личность новой возлюбленной Джонни Деппа

Новой возлюбленной актера Джонни Деппа стала его адвокат Джоэль Рич, которая защищала его в скандале с газетой The Sun. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что между Деппом и Рич «все серьезно» и «их химия зашкаливает». Также источник сообщил, что отношения пары длятся больше одного месяца, первое время они тайно встречались в отелях, но теперь не стесняются проявлять чувства на публике. При этом на момент знакомства с актером Рич состояла в браке, однако сейчас разводится с мужем. У нее есть двое детей.

Рич представляла интересы Деппа в деле о клевете против The Sun. Актер подал иск на издание из-за статьи об избиениях экс-супруги Эмбер Херд. Несмотря на защиту актера по данному делу, Рич не является частью его адвокатской команды, которая представляла его в судебных разбирательствах с бывшей женой в начале 2022 года. При этом Рич все же присутствовала в зале суда Вирджинии, чтобы поддержать Деппа.

«У нее не было никаких профессиональных обязательств находится там. Это было личное», — подчеркнул источник Us Weekly.