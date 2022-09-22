Валерия отменила все сольные концерты

Певица Валерия объявила об отмене всех своих сольных концертов в ближайшее время. Об этом она сообщила в социальных сетях.

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Артистка попросила поклонников отнестись к ее решению с пониманием. По ее мнению, в «сегодняшних обстоятельствах» неуместно давать концерты.

«Со вчерашнего дня мы живем в другой реальности, и я не могу заставить себя, забыв обо всем на свете, давать сольные концерты, поэтому хочу отменить все объявленные ранее», — рассказала Валерия.

Она также добавила, что не планирует выступать в ближайшем будущем.

Музыкантка отметила, что продолжит петь, однако сольные концерты желает отложить «до лучших времен». «Я очень надеюсь, что весна 2023 года принесет нам радость, мир и покой, и юбилейный концерт, намеченный на 21 апреля в Крокусе, состоится», — заключила Валерия.